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Шольц готовит собственный план мирного урегулирования в Украине

09 сентября 2024 09:25
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Канцлер Германии Олаф Шольц разрабатывает план мирного соглашения в Украине, который может включать передачу России части территорий Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.

После провала на выборах он стремится укрепить свои позиции, использовав «украинскую карту». По словам Шольца, для разрешения кризиса необходим новый саммит с участием России.

Украинский лидер Владимир Зеленский также готовит проект, который он представит американскому президенту Джо Байдену и конкурентам на грядущих выборах. Президент России Владимир Путин назвал такие условия для урегулирования, как вывод войск из Донбасса и отказ Киева от членства в НАТО. Киев отверг российский план.

# Международная политика # Олаф Шольц

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