Шольц анонсировал планы ФРГ форсировать переход на возобновляемые источники энергии

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о планах правительства страны перейти на возобновляемые источники энергии на 80 % к 2030 году, пишет ТАСС.

Выступая на церемонии открытия ярмарки в Ганновере, посвященной промышленному сектору ФРГ, политик выразил мнение, что мир вскоре перестанет пользоваться ископаемыми энергоносителями и перейдет на «зеленую энергетику».

«Эпоха использования ископаемого топлива подходит к концу», – передает посыл Шольца его пресс-служба.

Также на мероприятии присутствовал и премьер Норвегии Йонас Гар Стере, которому канцлер ФРГ выразил особую благодарность за поставки газа вместо российского.

Стоит отметить, что СПГ из России до сих пор поступает к европейским потребителям через транзитный газопровод в Украине.