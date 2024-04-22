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Шольц анонсировал планы ФРГ форсировать переход на возобновляемые источники энергии

22 апреля 2024 13:31
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Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о планах правительства страны перейти на возобновляемые источники энергии на 80 % к 2030 году, пишет ТАСС.

Выступая на церемонии открытия ярмарки в Ганновере, посвященной промышленному сектору ФРГ, политик выразил мнение, что мир вскоре перестанет пользоваться ископаемыми энергоносителями и перейдет на «зеленую энергетику».

«Эпоха использования ископаемого топлива подходит к концу», – передает посыл Шольца его пресс-служба.

Также на мероприятии присутствовал и премьер Норвегии Йонас Гар Стере, которому канцлер ФРГ выразил особую благодарность за поставки газа вместо российского.

Стоит отметить, что СПГ из России до сих пор поступает к европейским потребителям через транзитный газопровод в Украине.

# Международная политика # Олаф Шольц # Новости Германии

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