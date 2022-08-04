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Северная Корея заявила о своём законном праве на владение ядерным оружием

04 августа 2022 15:08
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Новости КНДР. Северная Корея заявила о своем законном праве на владение ядерным оружием, и ни одна страна не может осуждать Пхеньян за это, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Северная Корея заявила о своём законном праве на владение ядерным оружием-1

С такой речью выступил постпред КНДР при ООН. По его словам, обладание ядерным оружием – это право на самооборону. Кроме того, КНДР давно вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия в рамках законной процедуры. Таким образом дипломат отреагировал на ряд выпадов, которые прозвучали в адрес Северной Кореи на проходящей обзорной конференции стран – участниц ДНЯО в ООН.

# Оружие и боеприпасы # Ким Сон # Новости Северной Кореи # Фотофакт

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