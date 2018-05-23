Северная Корея приступила к уничтожению крупнейшего ядерного полигона в стране

Новости Северной Кореи. В КНДР приступили к уничтожению самого крупного полигона в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно здесь было проведено шесть ядерных испытаний, включая самое мощное – в сентябре 2017 года (подробнее здесь ).

Прибывшие в Северную Корею иностранные журналисты уже отправились на поезде к объекту Пхунгери. Среди них представители СМИ из Великобритании, США, России и Китая, а также репортеры из Южной Кореи. Они будут внимательно следить за демонтажем зданий и тоннелей. Окончательное закрытие полигона запланировано на 25 мая.