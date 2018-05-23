5 человек весной 2018 погибли при попытке покорить Эверест

Новости Беларуси. За весенний альпинистский сезон при попытке покорить Эверест в Гималаях погибли уже 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трое – иностранные скалолазы, еще двое были опытными проводниками. На этой неделе со склона спустили тела альпинистов из Японии и Македонии. Одного из них обнаружили замерзшим в базовом лагере на отметке в 7200 метров.