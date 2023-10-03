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Метеорологи прогнозируют самый жаркий октябрь в Европе

03 октября 2023 19:53
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В Европе прогнозируют самый жаркий октябрь. Пока это только предположения метеорологов, однако шансы велики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Метеорологи прогнозируют самый жаркий октябрь в Европе-1

Как минимум потому, что предыдущий месяц также установил несколько температурных рекордов. Так, с небывалой жаркой столкнулись Франция, Австрия, Бельгия и Германия. К 40 градусам по Цельсию также приближался столбик термометра в Испании и Португалии.

# Погода # Фотофакт

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