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В Испании сократилось производство оливкового масла: из-за засухи пострадали оливковые рощи

03 октября 2023 19:52
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Новости Испании. В Испании сократилось производство оливкового масла. Кроме того, оно подорожало на 50 %. Фермеры жалуются на колоссальные убытки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании сократилось производство оливкового масла: из-за засухи пострадали оливковые рощи-1

Из-за засухи пострадали оливковые рощи. Собрать урожай удалось, вот только результаты сильно огорчили аграриев. Испания считается ведущим мировым производителем оливкового масла. Как правило, большая часть продукции шла на экспорт. Однако теперь цены на эту категорию товаров достигли исторического максимума. Из-за этого конкурировать на рынке с другими странами стало сложнее.

# Кризис в ЕС # Новости Испании # Фотофакт

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