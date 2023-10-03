В Испании сократилось производство оливкового масла: из-за засухи пострадали оливковые рощи

Новости Испании. В Испании сократилось производство оливкового масла. Кроме того, оно подорожало на 50 %. Фермеры жалуются на колоссальные убытки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за засухи пострадали оливковые рощи. Собрать урожай удалось, вот только результаты сильно огорчили аграриев. Испания считается ведущим мировым производителем оливкового масла. Как правило, большая часть продукции шла на экспорт. Однако теперь цены на эту категорию товаров достигли исторического максимума. Из-за этого конкурировать на рынке с другими странами стало сложнее.