Прямой эфир

Сейм Латвіі адобрыў забарону расіянам і беларусам купляць нерухомую маёмасць у краіне

21 февраля 2025 07:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сейм Латвіі прыняў у першым чытанні законапраект, які забараняе грамадзянам Расіі і Беларусі набываць нерухомую маёмасць у краіне, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Сейм Латвіі адобрыў забарону расіянам і беларусам купляць нерухомую маёмасць у краіне-2

Дакумент падрыхтавалі кіруючая партыя «Новае адзінства», міністэрствы юстыцыі і замежных спраў. Акрамя грамадзян Расіі і Беларусі забарона распаўсюдзіцца на кампаніі з гэтых краін, замежныя прадпрыемствы, чыімі канчатковымі ўладальнікамі з'яўляюцца расіяне або беларусы, або латвійскія фірмы, у якіх расіянам ці беларусам належыць не менш за чвэрць капіталу.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Парламент Францыі адхіліў шостую рэзалюцыю аб недаверы ўраду
21 февраля 2025 07:12

Парламент Францыі адхіліў шостую рэзалюцыю аб недаверы ўраду

Трамп абвінаваціў Украіну ў зрыве пагаднення аб рэдказямельных металах
21 февраля 2025 06:41

Трамп абвінаваціў Украіну ў зрыве пагаднення аб рэдказямельных металах

Літоўскі дэпутат заклiкаў разблакiраваць транзіт прадукцыі «Беларуськалія»
21 февраля 2025 06:30

Літоўскі дэпутат заклiкаў разблакiраваць транзіт прадукцыі «Беларуськалія»