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«Счета от Майи Санду – самые большие в мире». В Молдове проходит митинг

19 февраля 2023 13:30
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Новости Молдовы. Долой Санду. Антиправительственный митинг проходит в Молдове. Сотни протестующих собрались в центре столицы и, как информируют местные СМИ, двинулись колонной к парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Счета от Майи Санду – самые большие в мире». В Молдове проходит митинг-1

Люди крайне недовольны экономической ситуацией, которая сложилась в стране. Участники митинга даже развернули баннер с надписью «Счета от Майи Санду – самые большие в мире».

«Счета от Майи Санду – самые большие в мире». В Молдове проходит митинг-4

За последний год в Молдове сильно выросла стоимость жизни. На этом фоне основное требование – возврат населению денег, которые были потрачены на оплату коммунальных услуг. Также митингующие призывают президента Молдовы уйти в отставку.

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# Акции протеста # Майя Санду # Новости Молдовы # Фотофакт

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