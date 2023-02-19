«Счета от Майи Санду – самые большие в мире». В Молдове проходит митинг

Новости Молдовы. Долой Санду. Антиправительственный митинг проходит в Молдове. Сотни протестующих собрались в центре столицы и, как информируют местные СМИ, двинулись колонной к парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.