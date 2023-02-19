«Счета от Майи Санду – самые большие в мире». В Молдове проходит митинг

Новости Молдовы. Долой Санду. Антиправительственный митинг проходит в Молдове. Сотни протестующих собрались в центре столицы и, как информируют местные СМИ, двинулись колонной к парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Молдовы. Долой Санду. Антиправительственный митинг проходит в Молдове. Сотни протестующих собрались в центре столицы и, как информируют местные СМИ, двинулись колонной к парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди крайне недовольны экономической ситуацией, которая сложилась в стране. Участники митинга даже развернули баннер с надписью «Счета от Майи Санду – самые большие в мире».
За последний год в Молдове сильно выросла стоимость жизни. На этом фоне основное требование – возврат населению денег, которые были потрачены на оплату коммунальных услуг. Также митингующие призывают президента Молдовы уйти в отставку.
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