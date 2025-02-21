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Сборная Канады обыграла США в Турнире четырех наций по хоккею

21 февраля 2025 08:30
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Сборная Канады обыграла команду США в финале Турнира четырех наций с участием игроков НХЛ. Об этом пишет РИА Новости.

Матч прошел в Бостоне и закончился победой канадцев в дополнительное время со счетом 3:2. Победную шайбу забил Коннор Макдэвид. Перед началом финала американские болельщики освистали гимн Канады. 

Сборная Канады обыграла США в Турнире четырех наций по хоккею-1

Фото: изображение сгенерировано ИИ

Ранее президент США Дональд Трамп пожелав американским игрокам удачи, выразил уверенность в победе над Канадой. При этом Американцы уже обыгрывали канадцев со счетом 3:1 на групповой стадии турнира. 

Турнир прошел с 13 по 21 февраля в Монреале и Бостоне. В соревновании также участвовали команды Швеции и Финляндии. Сборная России не была приглашена.

# Хоккей

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