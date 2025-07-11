Сан-Паулу охвачен волной протестов из-за введённых Трампом 50% пошлин на бразильские товары

Бразилия зависит от США, точно так же, как и они от нас. При чем Штаты даже в большей степени. Трампу пора понять, что Латинская Америка – это не задний двор. Бразилия суверенна и имеет право на сотрудничество, которое Вашингтон игнорируют. Все всегда забиралось силой.

Президент Бразилии Лула да Силва заявил о готовности к диалогу с Трампом, но отметил, что подаст иск во Всемирную торговую организацию. В случае провала этих попыток все вернуть в привычное русло, страна будет вынуждена ввести ответные 50-процентные пошлины на экспорт из США. В свою очередь, Трамп предостерег, что контрмеры повлекут за собой дальнейшее увеличение тарифов со стороны Штатов. Стоит напомнить, что на момент анонса «зеркальных» пошлин в апреле, касающихся 200 стран, для Бразилии планировалась минимальная ставка в 10 %. Однако торговые отношения между США и Бразилией вновь резко ухудшились. На минувшей неделе Трамп пригрозил дополнительными пошлинами для стран, якобы оказывающих поддержку антиамериканскому курсу, в том числе участникам БРИКС. Для остальных контрагентов он приостановил внедрение зеркальных пошлин до 1 августа. Главам 23 стран уже разосланы письма с условиями, на которых Штаты готовы сесть за стол переговоров.