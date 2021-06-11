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Саммит G7 стартует в Великобритании: главная тема – пандемия

11 июня 2021 08:56
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Пандемия станет одной из главных тем трехдневного саммита стран «Большой семерки» в Великобритании. Впервые за два года встреча состоится в очном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саммит G7 стартует в Великобритании: главная тема – пандемия-1

На полуострове Корнуолл усилены меры безопасности. За порядком следят более 6000 полицейских.

Саммит G7 стартует в Великобритании: главная тема – пандемия-4

Лидеры стран G7, а также главы Еврокомиссии и Евросовета обсудят вопросы восстановления экономики после пандемии. Ожидается принятие решения о выделении миллиарда доз вакцин различным странам.

Саммит G7 стартует в Великобритании: главная тема – пандемия-7

В повестке также вопросы образования, изменения климата и планы по глобальному режиму налогообложения.

Cаммит станет первой крупнейшей международной встречей, в которой в качестве президента примет участие Джо Байден. В качестве «стран-гостей» на встречу приглашены Австралия, Индия, Южная Корея и ЮАР.

# Международная политика # Джо Байден # Борис Джонсон # Джастин Трюдо # Фотофакт

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