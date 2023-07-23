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С Родоса эвакуируют более 30 тысяч человек из-за пожаров, пламя подобралось к жилым домам

23 июля 2023 08:19
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Новости Греции. Более 30 тысяч человек эвакуируют с греческого Родоса. Остров объят пламенем, которое подбирается все ближе к жилым домам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Родоса эвакуируют более 30 тысяч человек из-за пожаров, пламя подобралось к жилым домам-1

Люди перебираются в безопасные районы по суше и морю. Для этого задействованы суда береговой охраны и десятки частных лодок. Из желающих покинуть остров выстраиваются очереди. Власти предупреждают, что ситуация с лесными пожарами будет усугубляться. Стоит жара +45 °C, сухая растительность вспыхивает, как спичка.

С Родоса эвакуируют более 30 тысяч человек из-за пожаров, пламя подобралось к жилым домам-4

Почти неделю в стране бушуют лесные пожары. Борьбу с пламенем ведут не только местные спасатели. Ряд стран предложили свою помощь.

С Родоса эвакуируют более 30 тысяч человек из-за пожаров, пламя подобралось к жилым домам-7

Тушением огня на острове занимаются также экстренные службы Словакии.

# Пожары # Новости Греции # Фотофакт

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