В Польше разразился скандал из-за «детской водки»

В Польше разразился скандал из-за алкогольных напитков в упаковках, похожих на детские товары. Один из производителей выпускал ликеры, наливки и водку в пластмассовых тубах, похожих на упаковки детских соков. Журналисты назвали их «алко-тюбики» или «детская водка». Об этом пишет РИА Новости.

Премьер-министр Дональд Туск пообещал виновным последствия. Министр здравоохранения Изабелла Лещина уволила руководителя Национального центра по противодействию зависимостям Петра Яблоньского. Председатель Сейма Шимон Холовня требует скорейшего решения этой проблемы.

Также сообщается, что на фоне этого производитель остановил производство и отозвал продукцию.