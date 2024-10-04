Прямой эфир

«Хезболла» выпустила 20 ракет по северу Израиля

04 октября 2024 11:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ближний Восток вновь сотрясают взрывы. «Хезболла» нанесла ракетный удар по северу Израиля, выпустив за час 20 ракет. Израильским военным удалось перехватить большую часть из них, как сообщают СМИ, однако некоторые снаряды упали на открытой местности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хезболла» выпустила 20 ракет по северу Израиля-2

Информация о пострадавших пока засекречена. Известно лишь, что атака стала причиной пожаров, которые распространяются по сельхозугодьям страны. Не прекращает наносить авиаудары и Израиль. За минувшие сутки Ливан несколько раз подвергался бомбардировкам. Из-за удара по КПП на границе Ливана и Сирии пришлось перекрыть движение по международной автотрассе Бейрут – Дамаск. В ЦАХАЛ считают, что эта дорога используется для транспортировки вооружений в Ливан, однако сейчас по ней также перемещаются жители страны, которые стремятся покинуть зону боевых действий. За последний десять дней этим маршрутом воспользовались как минимум 300 тысяч человек.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше разразился скандал из-за «детской водки»
04 октября 2024 11:08

В Польше разразился скандал из-за «детской водки»

Ядерное оружие. Ким Чен Ын предупредил о рисках нападения на КНДР
04 октября 2024 10:41

Ядерное оружие. Ким Чен Ын предупредил о рисках нападения на КНДР

Посол РФ в США заявил, что в его адрес поступают угрозы с расправой
04 октября 2024 09:57

Посол РФ в США заявил, что в его адрес поступают угрозы с расправой