«Хезболла» выпустила 20 ракет по северу Израиля

Информация о пострадавших пока засекречена. Известно лишь, что атака стала причиной пожаров, которые распространяются по сельхозугодьям страны. Не прекращает наносить авиаудары и Израиль. За минувшие сутки Ливан несколько раз подвергался бомбардировкам. Из-за удара по КПП на границе Ливана и Сирии пришлось перекрыть движение по международной автотрассе Бейрут – Дамаск. В ЦАХАЛ считают, что эта дорога используется для транспортировки вооружений в Ливан, однако сейчас по ней также перемещаются жители страны, которые стремятся покинуть зону боевых действий. За последний десять дней этим маршрутом воспользовались как минимум 300 тысяч человек.