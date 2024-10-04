«Хезболла» выпустила 20 ракет по северу Израиля

Ближний Восток вновь сотрясают взрывы. «Хезболла» нанесла ракетный удар по северу Израиля, выпустив за час 20 ракет. Израильским военным удалось перехватить большую часть из них, как сообщают СМИ, однако некоторые снаряды упали на открытой местности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Информация о пострадавших пока засекречена. Известно лишь, что атака стала причиной пожаров, которые распространяются по сельхозугодьям страны. Не прекращает наносить авиаудары и Израиль. За минувшие сутки Ливан несколько раз подвергался бомбардировкам. Из-за удара по КПП на границе Ливана и Сирии пришлось перекрыть движение по международной автотрассе Бейрут – Дамаск. В ЦАХАЛ считают, что эта дорога используется для транспортировки вооружений в Ливан, однако сейчас по ней также перемещаются жители страны, которые стремятся покинуть зону боевых действий. За последний десять дней этим маршрутом воспользовались как минимум 300 тысяч человек.