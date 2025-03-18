Руководство стран Европы «дрожит» в ожидании разговора Трампа и Путина – немецкое издание

Авторы статьи считают, что последствия этой беседы могут оказать «разрушительное действие» на ЕС с точки зрения безопасности. В Киеве опасаются, что хозяин Белого дома может согласиться на передачу России территорий, которые ее армия еще не контролирует. А в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше боятся вывода американских войск из Европы. По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин и Трамп в телефонном разговоре, который запланирован сегодня во второй половине дня, обсудят нормализацию российско-американских отношений и урегулирование ситуации в Украине.