Прямой эфир

Руководство стран Европы «дрожит» в ожидании разговора Трампа и Путина – немецкое издание

18 марта 2025 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Руководство стран Европы «дрожит» в ожидании запланированного на 18 марта телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом написало крупное немецкое издание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Руководство стран Европы «дрожит» в ожидании разговора Трампа и Путина – немецкое издание-2

Авторы статьи считают, что последствия этой беседы могут оказать «разрушительное действие» на ЕС с точки зрения безопасности. В Киеве опасаются, что хозяин Белого дома может согласиться на передачу России территорий, которые ее армия еще не контролирует. А в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше боятся вывода американских войск из Европы. По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин и Трамп в телефонном разговоре, который запланирован сегодня во второй половине дня, обсудят нормализацию российско-американских отношений и урегулирование ситуации в Украине.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Умер Бедрос Киркоров, папа знаменитого российского певца
18 марта 2025 13:27

Умер Бедрос Киркоров, папа знаменитого российского певца

WIRED: Трамп провел закрытый ужин за миллиона долларов с Маском
18 марта 2025 13:17

WIRED: Трамп провел закрытый ужин за миллиона долларов с Маском

Песков сообщил, что разговор Путина и Трампа пройдет с 16 до 18 часов по Москве
18 марта 2025 12:02

Песков сообщил, что разговор Путина и Трампа пройдет с 16 до 18 часов по Москве