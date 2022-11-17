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Россия, Турция и Украина продлили зерновую сделку

17 ноября 2022 14:44
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Все участники зерновой инициативы, Россия, Турция и Украина, договорились продлить эту сделку на 120 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия, Турция и Украина продлили зерновую сделку-1

Об этом 17 ноября заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, это необходимо для снижения цен на продовольствие и удобрения, а также для предотвращения глобального продовольственного кризиса. 22 июля в Стамбуле три страны при участии ООН подписали документ по созданию коридора для вывоза зерна из украинских портов. За это время экспортировано более 11 миллионов тонн сельхозпродукции.

# Международная политика # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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