Россия, Турция и Украина продлили зерновую сделку

Об этом 17 ноября заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, это необходимо для снижения цен на продовольствие и удобрения, а также для предотвращения глобального продовольственного кризиса. 22 июля в Стамбуле три страны при участии ООН подписали документ по созданию коридора для вывоза зерна из украинских портов. За это время экспортировано более 11 миллионов тонн сельхозпродукции.