Россия, Турция и Украина продлили зерновую сделку

Все участники зерновой инициативы, Россия, Турция и Украина, договорились продлить эту сделку на 120 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все участники зерновой инициативы, Россия, Турция и Украина, договорились продлить эту сделку на 120 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 17 ноября заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, это необходимо для снижения цен на продовольствие и удобрения, а также для предотвращения глобального продовольственного кризиса. 22 июля в Стамбуле три страны при участии ООН подписали документ по созданию коридора для вывоза зерна из украинских портов. За это время экспортировано более 11 миллионов тонн сельхозпродукции.