Прямой эфир

Россия 15 марта начнет вывод своих войск из Сирии

15 марта 2016 07:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Россия 15 марта начнет вывод своих войск из Сирии. Как пояснили в Кремле, задачи, поставленные перед военными, в целом выполнены, и вывод войск, ожидается, станет хорошим стимулом для дальнейшего переговорного процесса.

Продолжат свою работу морская база в Тартусе и авиационная в аэропорту Хмеймим. Именно на эти части воинской группировки будет возложена задача по контролю за прекращением огня и создания условий для мирного процесса. Совбез ООН, европейские лидеры и президент США уже успели позитивно оценить решение Кремля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Война в Сирии

Другие новости рубрики

Все новости
С космодрома Байконур успешно стартовала ракета, которая будет искать следы жизни на Марсе
14 марта 2016 13:22

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета, которая будет искать следы жизни на Марсе

Растет количество жертв теракта в столице Турции: погибли 37 человек
14 марта 2016 11:00

Растет количество жертв теракта в столице Турции: погибли 37 человек

Около 100 автомобилей столкнулись в США
14 марта 2016 10:34

Около 100 автомобилей столкнулись в США