Новости России. Россия 15 марта начнет вывод своих войск из Сирии. Как пояснили в Кремле, задачи, поставленные перед военными, в целом выполнены, и вывод войск, ожидается, станет хорошим стимулом для дальнейшего переговорного процесса.

Продолжат свою работу морская база в Тартусе и авиационная в аэропорту Хмеймим. Именно на эти части воинской группировки будет возложена задача по контролю за прекращением огня и создания условий для мирного процесса. Совбез ООН, европейские лидеры и президент США уже успели позитивно оценить решение Кремля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.