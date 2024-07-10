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Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолёт «Посейдон»

10 июля 2024 13:01
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Российский истребитель МиГ-31 был поднят в небо для сопровождения самолета ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря, пишет ТАСС.

Министерство обороны РФ информировало, что 10 июля текущего года дежурные средства ПВО России обнаружили самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии, летевший в районе Баренцева моря. До момента, когда норвежский самолет заметил российский истребитель, он направлялся в сторону границы Российской Федерации.

Когда МиГ-31 приблизился, норвежский патрульный самолет осуществил разворот. Нарушение государственной границы РФ не было допущено, сообщили в ведомстве.

# Международная политика

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