Российская туристка погибла в Доминикане от удара о дорожный знак

Новости России. Туристка из России погибла в Доминикане из-за несчастного случая.

По информации СМИ, женщина вылезла из окна автомобиля, но не успела отреагировать на дорожный знак и на большой скорости ударилась о него головой. Трагедия произошла 10 октября.

Девушка была госпитализирована, но врачи не смогли ее спасти – травмы были несовместимые с жизнью.

Известно, что погибшей было 35 лет. У нее остался ребенок.