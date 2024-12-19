Российская телеведущая Светлана Савицкая погибла под колесами авто в Париже

В Париже под колесами автомобиля погибла российская модель и телевизионная ведущая Светлана Савицкая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журнал StarHit.

По словам знакомой погибшей, две машины шли на лобовое столкновение, после чего одна из них резко свернула и сбила Светлану. Похороны состоятся 23 декабря на Троекуровском кладбище в Москве.

Светлана Савицкая вела телевизионные шоу на каналах «Пятница!», Europa Plus TV и RU TV, участвовала в съемках модных журналов Glamour, L'Officiel и Bazaar, выпускала песни под псевдонимом SAVA.