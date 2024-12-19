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Российская телеведущая Светлана Савицкая погибла под колесами авто в Париже

19 декабря 2024 07:43
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В Париже под колесами автомобиля погибла российская модель и телевизионная ведущая Светлана Савицкая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журнал StarHit.

Российская телеведущая Светлана Савицкая погибла под колесами авто в Париже-1

Фото: vk.com/ssaavvvaaa

По словам знакомой погибшей, две машины шли на лобовое столкновение, после чего одна из них резко свернула и сбила Светлану. Похороны состоятся 23 декабря на Троекуровском кладбище в Москве.

Светлана Савицкая вела телевизионные шоу на каналах «Пятница!», Europa Plus TV и RU TV, участвовала в съемках модных журналов Glamour, L'Officiel и Bazaar, выпускала песни под псевдонимом SAVA.

# Некролог

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