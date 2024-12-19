Российская телеведущая Светлана Савицкая погибла под колесами авто в Париже

В Париже под колесами автомобиля погибла российская модель и телевизионная ведущая Светлана Савицкая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журнал StarHit.
В Париже под колесами автомобиля погибла российская модель и телевизионная ведущая Светлана Савицкая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журнал StarHit.
Фото: vk.com/ssaavvvaaa
По словам знакомой погибшей, две машины шли на лобовое столкновение, после чего одна из них резко свернула и сбила Светлану. Похороны состоятся 23 декабря на Троекуровском кладбище в Москве.
Светлана Савицкая вела телевизионные шоу на каналах «Пятница!», Europa Plus TV и RU TV, участвовала в съемках модных журналов Glamour, L'Officiel и Bazaar, выпускала песни под псевдонимом SAVA.