Романов: выстраивать переговоры по Украине без Беларуси несправедливо и неконструктивно

Григорий Азаренок, СТВ:

Иначе каждый день какие-то вбросы по поводу переговоров: Трамп, Вэнс и так далее. Но вчера Владимир Путин исчерпывающе на это ответил. А на этой неделе наш замминистра иностранных дел, блестящий дипломат Юрий Амбразевич сказал, что без Беларуси каких-либо переговоров быть не может. И это подтвердила Мария Захарова. Она еще раз обратила внимание на то, что Беларусь обязана быть за этим столом переговоров. Тут логика простая. Вы нас «соагрессорами» назвали? Вы сказали, что мы вовлечены в этот конфликт? Вы сказали, что мы? Ну так извольте кланяться. Пожалуйста, мы должны быть вместе с Россией представлены, безусловно, как один из участников этих переговоров. Тут логика. У нас тысяча километров границы с Украиной. Нам надо с ними. извините, пожалуйста… Никто не знает, что вообще будет, доживет ли Трамп до 20 января еще и так далее. Никто этого не понимает. Пока военные бюджеты и планирование военных бюджетов на следующий год не предполагается каких-либо переговоров. Там все на военную тематику, что у Российской Федерации, что у Соединенных Штатов, да и в принципе все в мире вооружаются. Если мы будем сидеть на планете розовых пони, пока все просто вооружаются бешеными темпами, то мы, конечно, ничего не поймем. Ну что думаете по этому поводу?



Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

Во-первых, я думаю, что та позиция, которую на дипломатическом поприще занимает наша страна, она совершенно верная. То есть те изменения, которые будут происходить в нашем регионе, они должны происходить с участием Республики Беларусь. Ведь по существу о чем будет идти разговор? На этих переговорах будет идти разговор не только и не столько об условиях капитуляции Украины. Там будет идти о новом формате отношений в пространстве восточнославянского региона. И выстраивать этот формат без Беларуси – это будет и несправедливо, но и неконструктивно. Потому что тогда, когда попираются интересы какого-то участника, это значит, что вся конструкция является хрупкой и ненадежной.

Давайте мы вспомним Версальский мир. Ведь одним из его недостатков – почему он оказался хрупким и буквально несколько десятилетий. Во-первых, у Германии спросили. Во-вторых, игнорировали интересы Советского Союза, как страны, в которую Россия внесла, наверное, наибольший вклад в войну. Так вот, эту ошибку допустить нельзя.