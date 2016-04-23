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Рим в новом свете: достопримечательности города оснастили масштабной световой системой

23 апреля 2016 18:10
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Новости Италии. Величественные колонны, храмы и старинные арки. Римский форум оснастили новой световой системой. Она включает 450 светодиодных ламп, установленных вокруг древностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, стало светло вдоль Священной дороги — это главная улица Древнего Рима. А с высоты холма Палатин, где жили римские императоры, подсветка раскрывает величественные руины крупнейшего здания форума – базилики Максенция.

Свет варьируется от золотого до мягко-белого. На установку световой системы ушло 3 тысячи 800 часов.

# Достопримечательности Италии

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