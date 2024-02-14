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Реформы трудового законодательства вызвали массовые забастовки в Финляндии

14 февраля 2024 07:22
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В Финляндии планируют ужесточить меры экономии. Прежних попыток сократить расходы недостаточно. Эта инициатива правительства вызвала новую волну забастовок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реформы трудового законодательства вызвали массовые забастовки в Финляндии-1

Профсоюзы выступают против реформ трудового законодательства, которые, как заявлено, ухудшают условия труда и гарантии занятости. Железнодорожники остановили движение поездов. Собираются бастовать и регулировщики. В ближайшие дни стачка затронет общественный транспорт.

# Забастовка

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