Реформы трудового законодательства вызвали массовые забастовки в Финляндии

В Финляндии планируют ужесточить меры экономии. Прежних попыток сократить расходы недостаточно. Эта инициатива правительства вызвала новую волну забастовок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзы выступают против реформ трудового законодательства, которые, как заявлено, ухудшают условия труда и гарантии занятости. Железнодорожники остановили движение поездов. Собираются бастовать и регулировщики. В ближайшие дни стачка затронет общественный транспорт.