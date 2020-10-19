Прямой эфир

Разрушительное наводнение во Вьетнаме: 7 кадров

19 октября 2020 12:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Вьетнама. Во Вьетнаме из-за наводнения число погибших возросло до 84 человек, почти 40 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Разрушительное наводнение во Вьетнаме: 7 кадров-1

Разрушительное наводнение во Вьетнаме: 7 кадров-3

Сильные ливни не прекращаются во Вьетнаме с начала октября. Дожди стали причиной наводнений и оползней. Затоплены десятки тысяч домов, более 35 тысяч человек эвакуированы в безопасные районы.  

Разрушительное наводнение во Вьетнаме: 7 кадров-6

Разрушительное наводнение во Вьетнаме: 7 кадров-8

Значительный урон нанесен сельскохозяйственной отрасли. Более 110 тысяч гектаров сельхозугодий затоплено, погибло 460 тысяч голов крупного рогатого скота и птицы.  

Разрушительное наводнение во Вьетнаме: 7 кадров-11

Разрушительное наводнение во Вьетнаме: 7 кадров-13

Разрушительное наводнение во Вьетнаме: 7 кадров-15

Правительство страны уже поручило бесплатно предоставить 4 тысячи тонн риса из национального резерва пострадавшим от наводнения.  

# Наводнение # Татьяна Савчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ему 31 год, представился королём. Задержан мужчина, который ночью проник на территорию Версальского дворца
19 октября 2020 10:03

Ему 31 год, представился королём. Задержан мужчина, который ночью проник на территорию Версальского дворца

В Афганистане при взрыве заминированного автомобиля погибли 6 человек
19 октября 2020 10:02

В Афганистане при взрыве заминированного автомобиля погибли 6 человек

Генсекретарь ООН осудил атаки на территории Нагорного Карабаха
19 октября 2020 09:45

Генсекретарь ООН осудил атаки на территории Нагорного Карабаха