Разрушительное наводнение во Вьетнаме: 7 кадров

Новости Вьетнама. Во Вьетнаме из-за наводнения число погибших возросло до 84 человек, почти 40 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные ливни не прекращаются во Вьетнаме с начала октября. Дожди стали причиной наводнений и оползней. Затоплены десятки тысяч домов, более 35 тысяч человек эвакуированы в безопасные районы.

Значительный урон нанесен сельскохозяйственной отрасли. Более 110 тысяч гектаров сельхозугодий затоплено, погибло 460 тысяч голов крупного рогатого скота и птицы.