Рада уволит министра обороны Украины Резникова 5 сентября

Парламент должен проголосовать за увольнение главы Минобороны Украины Алексея Резникова во вторник, 5 сентября. В этот же день состоится голосование и по главе Фонда госимущества Рустема Умерова, который займет пост главы украинского оборонного ведомства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на РБК-Украина.

В понедельник, 4 сентября, Резников сообщил, что подал в Верховную раду заявление об отставке, а накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил о намерении сделать новым министром обороны Умерова. Сообщается, что само назначение главы Фонда госимущества на новую должность запланировано на среду, 6 сентября.