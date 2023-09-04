Прямой эфир

Рада уволит министра обороны Украины Резникова 5 сентября

04 сентября 2023 13:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Парламент должен проголосовать за увольнение главы Минобороны Украины Алексея Резникова во вторник, 5 сентября. В этот же день состоится голосование и по главе Фонда госимущества Рустема Умерова, который займет пост главы украинского оборонного ведомства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на РБК-Украина.

В понедельник, 4 сентября, Резников сообщил, что подал в Верховную раду заявление об отставке, а накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил о намерении сделать новым министром обороны Умерова. Сообщается, что само назначение главы Фонда госимущества на новую должность запланировано на среду, 6 сентября.  

# Международная политика # Алексей Резников

Другие новости рубрики

Все новости
В Сочи завершились переговоры Эрдогана и Путина в широком составе
04 сентября 2023 12:24

В Сочи завершились переговоры Эрдогана и Путина в широком составе

Премьер Грузии одобрил решение о начале импичмента президенту страны
04 сентября 2023 11:42

Премьер Грузии одобрил решение о начале импичмента президенту страны

Гендер-пати в Мексике закончилось смертью
04 сентября 2023 11:11

Гендер-пати в Мексике закончилось смертью