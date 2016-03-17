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Пять домов, когда-то погребенных под вулканическим пеплом Везувия, можно увидеть в руинах Помпеи

17 марта 2016 11:10
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Новости Италии. Пять отреставрированных домов, которые были когда-то погребены под вулканическим пеплом Везувия, теперь можно увидеть в руинах древнего римского города Помпеи. Новая экспозиция, которая позволяет посетителям пройти через древние дома и их сады называется будет открыта до октября.

Помпеи были разрушены в результате извержения Везувия в 79 г. н.э. – самого сильного за две последних тысячи лет. На данный момент археологи раскопали только две трети территории древнеримского города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Достопримечательности Италии

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