Пять домов, когда-то погребенных под вулканическим пеплом Везувия, можно увидеть в руинах Помпеи

Новости Италии. Пять отреставрированных домов, которые были когда-то погребены под вулканическим пеплом Везувия, теперь можно увидеть в руинах древнего римского города Помпеи. Новая экспозиция, которая позволяет посетителям пройти через древние дома и их сады называется будет открыта до октября.

Помпеи были разрушены в результате извержения Везувия в 79 г. н.э. – самого сильного за две последних тысячи лет. На данный момент археологи раскопали только две трети территории древнеримского города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.