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Путин заявил, что готов встретиться и поговорить с Трампом

25 января 2025 13:49
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Российский лидер Владимир Путин заявил о готовности обсудить с американским президентом Дональдом Трампом все актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом пишет РИА Новости.

Путин заявил, что готов встретиться и поговорить с Трампом-1

Фото: kremlin.ru

Он подчеркнул, что встреча должна исходить из текущих реальностей и зависеть от решений американской администрации. 

Ранее Трамп заявил о желании встретиться с Путиным немедленно и отметил, что получает сигналы о желании российской стороны.

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп

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