Путин заявил, что готов встретиться и поговорить с Трампом

Российский лидер Владимир Путин заявил о готовности обсудить с американским президентом Дональдом Трампом все актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что встреча должна исходить из текущих реальностей и зависеть от решений американской администрации.

Ранее Трамп заявил о желании встретиться с Путиным немедленно и отметил, что получает сигналы о желании российской стороны.