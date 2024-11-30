Прозападные сторонники продолжают протесты в Грузии. Сможет ли страна отстоять свой суверенитет?
Единство народа – то, что помогает сохранить страну в сложные периоды. Но не у всех государств есть такой бонус. И вот вопрос: сможет ли выстоять Грузия, которую продолжают раскачивать по старой методичке те, кто уверен, что им позволено все. Вот уже который день ситуация в государстве близка к «точке кипения».
Страну охватили массовые протесты. Самые многочисленные в Тбилиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И 30 ноября здесь назначена встреча прозападных сторонников. Себя они проявили еще накануне. Площадь Свободы у парламента превратилась в поле боя. Сошлись на нем проевропейские активисты и правоохранители страны.
Как и любой такой конфликт, этот не обошелся без пострадавших. Более 50 полицейских получили травмы, половине из них потребовалось хирургическое вмешательство. Задержаны сотни демонстрантов за двое суток. После предстоящей ночи, это число, вероятно, возрастет.
Поводом для очевидно тщательно срежиссированных протестов стало решение заморозить переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года. Власти объяснили это постоянной спекуляцией Запада. Стране не дают двигаться по собственному пути развития. Проплаченная оппозиция до сих пор всячески пытается бросить тень на результаты парламентских выборов.
29 ноября в Грузии удалось предотвратить государственный переворот, заявил премьер-министр страны. Интересно, что еще совсем недавно Тбилиси целенаправленно и устойчиво двигался в сторону Евросоюза. Но когда стал защищать свои интересы, Грузии помахали пальцем и непрозрачно дали понять: по-настоящему суверенные страны европейской семье не нужны.