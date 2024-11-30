Прозападные сторонники продолжают протесты в Грузии. Сможет ли страна отстоять свой суверенитет?

Единство народа – то, что помогает сохранить страну в сложные периоды. Но не у всех государств есть такой бонус. И вот вопрос: сможет ли выстоять Грузия, которую продолжают раскачивать по старой методичке те, кто уверен, что им позволено все. Вот уже который день ситуация в государстве близка к «точке кипения».

Страну охватили массовые протесты. Самые многочисленные в Тбилиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И 30 ноября здесь назначена встреча прозападных сторонников. Себя они проявили еще накануне. Площадь Свободы у парламента превратилась в поле боя. Сошлись на нем проевропейские активисты и правоохранители страны.