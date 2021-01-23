Протесты в России: что происходило на улицах 23 января?

Новости России. Провокации, столкновения и задержания – в России прошли несанкционированные акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на запреты властей и многочисленные предупреждения, люди вышли на улицы городов. К митингам их призвали арестованный блогер Навальный и его сторонники.

В Хабаровске митингующие с кричалками и под музыку водили хороводы, после чего двинулись маршем по городу. В Уфе силовиков забросали снегом, а в Екатеринбурге – дымовыми шашками.