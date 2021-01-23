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Протесты в России: что происходило на улицах 23 января?

23 января 2021 20:21
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Новости России. Провокации, столкновения и задержания – в России прошли несанкционированные акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протесты в России: что происходило на улицах 23 января?-1

Несмотря на запреты властей и многочисленные предупреждения, люди вышли на улицы городов. К митингам их призвали арестованный блогер Навальный и его сторонники.

Протесты в России: что происходило на улицах 23 января?-4

В Хабаровске митингующие с кричалками и под музыку водили хороводы, после чего двинулись маршем по городу. В Уфе силовиков забросали снегом, а в Екатеринбурге – дымовыми шашками.

Протесты в России: что происходило на улицах 23 января?-7

На фоне провокаций со стороны активистов возникают стычки с правоохранителями. Полицейские, не церемонясь, применяют силу. Жесткие аресты проходят в Москве. Демонстранты жгли файеры, стражей порядка забрасывают снежками. Только в столице России в ходе протестов пострадали 42 силовика.

# Акции протеста # Алексей Навальный # Фотофакт

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