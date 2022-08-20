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Протестующие аргентинцы со слезами на глазах похоронили зарплату у президентского дворца

20 августа 2022 09:09
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Новости Аргентины. Прощай, зарплата. Аргентинцы провели необычный протест. С венками, плакатами и в слезах демонстранты прошли по главной улице столицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие аргентинцы со слезами на глазах похоронили зарплату у президентского дворца-1

К президентскому дворцу митингующие принесли гроб. По задумке, в нем находится заработная плата, с которой накануне попрощался народ Аргентины из-за высокой инфляции. Пока показатель бьет исторические рекорды, рабочие считают каждый песо.

Протестующие аргентинцы со слезами на глазах похоронили зарплату у президентского дворца-4

Максимилиано Майта, участник протестов:
Мы не можем свести концы с концами. Литр масла стоит 500 песо или 700 песо, килограмм хлеба стоит 400 песо. Когда трудно достать еду, добавьте к этому повышение транспортных сборов.

Протестующие аргентинцы со слезами на глазах похоронили зарплату у президентского дворца-7

Инфляция в Аргентине побила максимум за последние 20 лет. Люди больше не могут позволить себе привычных вещей. В отчаянии они выходят на улицы. Накануне в Буэнос-Айресе прошел еще один массовый протест. Аргентинцы требовали от правительства повышения зарплат и пособий по безработице.

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# Акции протеста # Максимилиано Майта # Новости Аргентины # Фотофакт

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