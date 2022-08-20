Протестующие аргентинцы со слезами на глазах похоронили зарплату у президентского дворца

Новости Аргентины. Прощай, зарплата. Аргентинцы провели необычный протест. С венками, плакатами и в слезах демонстранты прошли по главной улице столицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К президентскому дворцу митингующие принесли гроб. По задумке, в нем находится заработная плата, с которой накануне попрощался народ Аргентины из-за высокой инфляции. Пока показатель бьет исторические рекорды, рабочие считают каждый песо.