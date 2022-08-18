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Канцлера ФРГ освистали немцы и не дали выступить с речью

18 августа 2022 16:22
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Новости Германии. Необычным конфузом закончилась обычная встреча канцлера ФРГ с избирателями в маленьком городке под Бранденбургом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда Олаф Шольц бодро вышел к народу, его встретили свистом и криками «Предатель!» и «Убирайся!»

Канцлера ФРГ освистали немцы и не дали выступить с речью-1

Канцлера не было слышно совсем. А может, и зря, потому что Шольц пытался рассказать собравшимся немцам, как правительство собирается помочь им выжить в условиях растущей инфляции и заоблачных счетов за коммуналку. Но ему не дали даже договорить. Либо уже не верят, либо неинтересно.  

# Акции протеста # Олаф Шольц # Новости Германии # Фотофакт

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