Канцлера ФРГ освистали немцы и не дали выступить с речью

Новости Германии. Необычным конфузом закончилась обычная встреча канцлера ФРГ с избирателями в маленьком городке под Бранденбургом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда Олаф Шольц бодро вышел к народу, его встретили свистом и криками «Предатель!» и «Убирайся!»

Канцлера не было слышно совсем. А может, и зря, потому что Шольц пытался рассказать собравшимся немцам, как правительство собирается помочь им выжить в условиях растущей инфляции и заоблачных счетов за коммуналку. Но ему не дали даже договорить. Либо уже не верят, либо неинтересно.