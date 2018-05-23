Протест против проекта реформы по условиям найма госслужащих охватил 140 городов Франции

Новости Франции. Разрушительный след оставили за собой протесты во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разбитые витрины и остановки, разбросанные покрышки и сожженные мусорные баки – такую картину можно наблюдать в 140 городах страны. Только в столице участие в манифестациях приняли 16 тысяч человек.

Чтобы усмирить бунтующую толпу, правоохранителям пришлось пустить в ход водяные пушки, светошумовые гранаты и газ. Особо активных протестующих задержали. Их оказалось около 20.