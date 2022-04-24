«Промышленность Германии может не пережить этот кризис». Что думают немцы об отключении российского газа?

Новости Германии. Голод – ничто, санкции – все. Такой политики придерживаются и в Германии, где власти предлагают местным жителям идти буквально на крайние меры, чтобы выжить в нынешних условиях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К примеру, есть мясо всего два раза в неделю, ограничить и другие покупки. Как к таким предложениям относятся простые немцы, что они думают по поводу санкций и можно ли просто взять и отключить во всей Европе газ? Об этом расскажет Майкл Адам, житель столицы ФРГ и член Торгово-промышленной палаты Берлина. Об антироссийских санкциях: последствием газового эмбарго будет безработица

Ольга Коршун, СТВ:

Буквально на днях появились заявления, что из-за эмбарго на российский газ Германию ждет спад производства, сокращение рабочих мест и в целом общая деиндустриализация. Как сильно сегодня экономика Германии зависит от российских энергоносителей?

Майкл Адам, почетный член Торгово-промышленной палаты Берлина по охране окружающей среды и энергетике:

Немецкий концерн, крупнейший в мире поставщик сырья для химической промышленности, вполне ясно заявил, что в случае прекращения поставок российского газа химическая промышленность Германии может не пережить этот кризис. Думаю, это самый яркий пример. У них запланированы поставки для нормального режима работы, но нет плана «Б». До сих пор нет. Это тема, которая сейчас занимает немцев. Последствием газового эмбарго, безусловно, будет безработица. При этом уделяется недостаточно внимания тому, как мы будем преодолевать эти последствия. Нет конкретных решений, несмотря на то что можно было осмыслить эту проблему за два предыдущих года жизни при коронавирусе. «Не только долгосрочная, но и дорогостоящая перспектива». Чем можно заменить российский газ?

Ольга Коршун:

Насколько реально снизить зависимость от российских энергоносителей и быстро найти альтернативы? Майкл Адам:

Самая актуальная тема сейчас: как можно заменить российский газ? Как вариант рассматривается сжиженный природный газ, который поставлялся бы из США. Но в Германии пока нет терминалов для его приемки. Транспортировать это топливо придется через терминалы, например, в нидерландском Роттердаме или во Франции. Строительство собственных не только долгосрочная, но и дорогостоящая перспектива. Если придется мерзнуть дома, то эти настроения долго не продержатся. Как простые немцы реагируют на санкции?

Ольга Коршун:

Санкции влияют и на простых людей. И ваши политики все чаще призывают граждан прибегнуть к каким-то нестандартным решениям: реже принимать душ и спать в теплых носках, чтобы меньше газа использовать. Как жители Берлина относятся к таким заявлениям, готовы терпеть неудобства?