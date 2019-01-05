Патриарх Варфоломей подписал Томос для новой украинской церковной структуры

Указ об автокефалии оформлен на пергаменте в Ксенофонтьевском монастыре на Афоне и доставлен утром 5 января в Стамбул. В ближайшие дни его перевезут в Киев, где продемонстрируют уже на рождественской литургии в Софийском соборе.