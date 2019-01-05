Патриарх Варфоломей подписал Томос для новой украинской церковной структуры

Константинопольский патриарх Варфоломей 5 января подписал Томос для новой украинской церковной структуры – Православной церкви Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Константинопольский патриарх Варфоломей 5 января подписал Томос для новой украинской церковной структуры – Православной церкви Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Указ об автокефалии оформлен на пергаменте в Ксенофонтьевском монастыре на Афоне и доставлен утром 5 января в Стамбул. В ближайшие дни его перевезут в Киев, где продемонстрируют уже на рождественской литургии в Софийском соборе.