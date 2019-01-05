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Патриарх Варфоломей подписал Томос для новой украинской церковной структуры

05 января 2019 13:51
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Константинопольский патриарх Варфоломей 5 января подписал Томос для новой украинской церковной структуры – Православной церкви Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патриарх Варфоломей подписал Томос для новой украинской церковной структуры-1

Указ об автокефалии оформлен на пергаменте в Ксенофонтьевском монастыре на Афоне и доставлен утром 5 января в Стамбул. В ближайшие дни его перевезут в Киев, где продемонстрируют уже на рождественской литургии в Софийском соборе.

Патриарх Варфоломей подписал Томос для новой украинской церковной структуры-4

Патриарх Варфоломей подписал Томос для новой украинской церковной структуры-6

Патриарх Варфоломей подписал Томос для новой украинской церковной структуры-8

# Церковь # Фотофакт

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