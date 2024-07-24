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При крушении судна в Атлантике погибли трое россиян, один пропал

24 июля 2024 12:02
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Норвежское рыболовное судно Argos Georgia 22 июля потерпело крушение у Фолклендских островов, пишет РИА Новости.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на судне находились 8 российских граждан. Известно, что трое россиян погибли, еще один пропал.

Затонувшим судном владела норвежская компания Ervik Havfiske. На борту находились в момент инцидента 27 человек. По словам исполнительного директора предприятия Стига Эрвика, спасены 14 человек, 9 тел найдены, поиски еще 4 членов экипажа продолжаются.

# Кораблекрушения

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