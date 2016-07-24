Новости Турции. Президентская гвардия расформирована в Турции. Об этом заявил премьер-министр страны.

Во время попытки военного переворота солдаты соединения пытались взять штурмом офис телерадиокомпании.

Глава турецкого правительства отметил, что вооруженные силы страны ожидают серьезные перемены: в путче участвовало 9 тысяч человек в погонах, и все они арестованы.

Среди них и сотня генералов.

Турецкая разведка называет их главным звеном, между мятежниками и тем, кто вдохновил переворот, а именно проповедником Гюленом.

Он находится в США и отрицает обвинения в свой адрес», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.