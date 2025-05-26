Президент Словении Наташа Пирц-Мусар полагает, что отказ ЕС от диалога с Россией был ошибочным, и заявила, что Брюссель работает над восстановлением отношений. Об этом пишет РИА Новости.

Она предлагает создать дипломатическую группу для ведения переговоров, отмечая, что недостаток контактов ослабляет влияние ЕС.

По ее словам, Европа должна стараться участвовать в диалоге, где уже представлены Россия, США и Украина. Этот вопрос она также обсудила с Урсулой фон дер Ляйен, подтвердившей, что ЕС уже работает в этом направлении.

При этом наперекор западным санкциям Россия сохраняет устойчивость, хотя ограничения критикуют за их неэффективность.