Президент Перу предложила провести досрочные выборы из-за массовых акций протеста в стране

Президент Перу решила покончить с насилием в стране. Она призвала Конгресс как можно скорее утвердить всеобщие досрочные выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это было одним из главных требований участников многочисленных антиправительственных протестов.

Дина Болуарте, которая сейчас возглавляет страну, заявила о необходимости диалога, чтобы положить конец волне беспорядков в Перу. Она призвала к переговорам для разрешения кризиса, ущерб от которого оцениваются более чем в миллиард долларов. Власти пошли навстречу протестующим. Теперь от них зависит, наступит ли мир.