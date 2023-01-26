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Президент Перу предложила провести досрочные выборы из-за массовых акций протеста в стране

26 января 2023 08:05
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Президент Перу решила покончить с насилием в стране. Она призвала Конгресс как можно скорее утвердить всеобщие досрочные выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это было одним из главных требований участников многочисленных антиправительственных протестов.

Дина Болуарте, которая сейчас возглавляет страну, заявила о необходимости диалога, чтобы положить конец волне беспорядков в Перу. Она призвала к переговорам для разрешения кризиса, ущерб от которого оцениваются более чем в миллиард долларов. Власти пошли навстречу протестующим. Теперь от них зависит, наступит ли мир.

Президент Перу предложила провести досрочные выборы из-за массовых акций протеста в стране-1

Протесты вспыхнули в декабре 2022 года, когда сторонники бывшего президента Педро Кастильо вышли на улицы, требуя досрочных выборов, закрытия Конгресса и принятия новой Конституции. По данным властей, в стычках с полицией уже погибли более 50 человек.

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# Международная политика # Дина Болуарте # Педро Кастильо # Фотофакт

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