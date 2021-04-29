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Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о роспуске парламента

29 апреля 2021 13:47
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Новости Молдовы. Президент Молдовы подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 11 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о роспуске парламента-1

Ранее решением Конституционного суда был аннулирован введенный парламентом с 1 апреля по 31 мая режим чрезвычайного положения. В этот период по закону нельзя было распускать парламент.

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о роспуске парламента-4

Судебная инстанция констатировала наличие условий для роспуска нынешнего состава законодательного органа, который дважды не смог утвердить правительство после отставки премьера в декабре 2020 года.

# Выборы # Майя Санду # Фотофакт

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