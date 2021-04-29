Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о роспуске парламента

Новости Молдовы. Президент Молдовы подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 11 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Молдовы. Президент Молдовы подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 11 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее решением Конституционного суда был аннулирован введенный парламентом с 1 апреля по 31 мая режим чрезвычайного положения. В этот период по закону нельзя было распускать парламент.
Судебная инстанция констатировала наличие условий для роспуска нынешнего состава законодательного органа, который дважды не смог утвердить правительство после отставки премьера в декабре 2020 года.