Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о роспуске парламента

Новости Молдовы. Президент Молдовы подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 11 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее решением Конституционного суда был аннулирован введенный парламентом с 1 апреля по 31 мая режим чрезвычайного положения. В этот период по закону нельзя было распускать парламент.