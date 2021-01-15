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Президент Мексики сообщил, что поднимет вопрос цензуры в соцсетях на саммите G20

15 января 2021 09:33
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Новости Мексики. Президент Мексики заявил, что выступит на саммите G20 с заявлением о недопустимости цензуры в соцсетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мексиканский лидер заявил, что свобода должна быть гарантирована в разных государствах, нациях и ей не могут распоряжаться частные лица.  

Президент Мексики сообщил, что поднимет вопрос цензуры в соцсетях на саммите G20 -1

14 января он допустил создание в Мексике национальной социальной сети, которая будет гарантировать свободу слова и отсутствие цензуры.   

Напомним, ранее социальные сети Twitter, Facebook и другие ресурсы навсегда заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа.  

Президент Мексики сообщил, что поднимет вопрос цензуры в соцсетях на саммите G20 -4

Правда, ждать выступления мексиканского лидера придется еще долго. Следующий саммит G20 состоится 30-31 октября в Риме.

# Международная политика # Андрес Мануэль Лопес Обрадор # Дональд Трамп # Фотофакт

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