Президент Мексики сообщил, что поднимет вопрос цензуры в соцсетях на саммите G20

Новости Мексики. Президент Мексики заявил, что выступит на саммите G20 с заявлением о недопустимости цензуры в соцсетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мексиканский лидер заявил, что свобода должна быть гарантирована в разных государствах, нациях и ей не могут распоряжаться частные лица.