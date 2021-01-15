Президент Мексики сообщил, что поднимет вопрос цензуры в соцсетях на саммите G20
Новости Мексики. Президент Мексики заявил, что выступит на саммите G20 с заявлением о недопустимости цензуры в соцсетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мексиканский лидер заявил, что свобода должна быть гарантирована в разных государствах, нациях и ей не могут распоряжаться частные лица.
14 января он допустил создание в Мексике национальной социальной сети, которая будет гарантировать свободу слова и отсутствие цензуры.
Напомним, ранее социальные сети Twitter, Facebook и другие ресурсы навсегда заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа.
Правда, ждать выступления мексиканского лидера придется еще долго. Следующий саммит G20 состоится 30-31 октября в Риме.