Президент Филиппин может покинуть свой пост из-за серьёзного заболевания

Новости Филиппин. Президент Филиппин может покинуть свой пост из-за тяжелого заболевания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В данный момент Родриго Дутерте ждет результатов обследования, которое либо подтвердит, либо опровергнет диагноз «рак».

По словам филиппинского лидера, в случае, если наличие опухоли подтвердится, он уйдет в отставку. Недавно Дутерте был госпитализирован с предраковым состоянием.

Напомним, Родриго Дутерте занимает свой пост с 2016 года. Срок его президентских полномочий истекает в 2022 году.