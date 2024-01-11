Президент Эквадора заявил, что страна находится в состоянии войны с террористами

Эквадор находится в состоянии войны с террористами. Об этом заявил сегодня, 11 января, в эфире национального радио президент страны Даниэль Нобоа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее он назвал 22 преступные банды, которые организовали бунты в стране террористическими организациями. И официально объявил их военными целями.