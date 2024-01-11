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Президент Эквадора заявил, что страна находится в состоянии войны с террористами

11 января 2024 14:34
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Эквадор находится в состоянии войны с террористами. Об этом заявил сегодня, 11 января, в эфире национального радио президент страны Даниэль Нобоа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее он назвал 22 преступные банды, которые организовали бунты в стране террористическими организациями. И официально объявил их военными целями.

Президент Эквадора заявил, что страна находится в состоянии войны с террористами-1

Даниэль Нобоа, президент Эквадора:
Мы находимся в состоянии войны, и мы не можем уступить перед лицом этих террористических групп. Практически мы вовлечены во внутренний вооруженный конфликт. Мы воюем за национальный мир.

Президент Эквадора заявил, что страна находится в состоянии войны с террористами-4

По словам эквадорского лидера, правоохранительные органы страны и дальше продолжат борьбу с терроризмом. Ранее командующий Вооруженными силами сообщил, что уже удалось арестовать около 330 преступников, еще пятеро были ликвидированы в ходе спецопераций.

# Терроризм

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