Премьер-министром Сербии стала Ана Брнабич

Новости Сербии. Премьер-министром Сербии впервые стала женщина – Ана Брнабич. Ее кандидатуру выдвинул президент страны Александр Вучич. «За» проголосовали большинство депутатов Скупщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сербии. Премьер-министром Сербии впервые стала женщина – Ана Брнабич. Ее кандидатуру выдвинул президент страны Александр Вучич. «За» проголосовали большинство депутатов Скупщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Брнабич – 41 год, высшее образование она получила в США. В Сербии работала в программе по аграрному развитию под эгидой ЕС, в Агентстве по международному развитию. Занимала пост министра государственного и локального самоуправления. В новом кабмине – 18 министерств.