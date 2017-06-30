Прямой эфир

Премьер-министром Сербии стала Ана Брнабич

30 июня 2017 09:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Сербии. Премьер-министром Сербии впервые стала женщина – Ана Брнабич. Ее кандидатуру выдвинул президент страны Александр Вучич. «За» проголосовали большинство депутатов Скупщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министром Сербии стала Ана Брнабич-1

Брнабич – 41 год, высшее образование она получила в США. В Сербии работала в программе по аграрному развитию под эгидой ЕС, в Агентстве по международному развитию. Занимала пост министра государственного и локального самоуправления. В новом кабмине – 18 министерств.

# Фотофакт # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Алексис Ципрас: Греция выйдет из программы помощи
30 июня 2017 09:29

Алексис Ципрас: Греция выйдет из программы помощи

В США разрешили въезд женихам и невестам из стран «черного списка»
30 июня 2017 09:27

В США разрешили въезд женихам и невестам из стран «черного списка»

В Румынии военный грузовик упал в ущелье: есть погибшие
30 июня 2017 09:25

В Румынии военный грузовик упал в ущелье: есть погибшие