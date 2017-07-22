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Премьер-министр Венгрии призвал выдворить всех нелегальных мусульманских мигрантов из Евросоюза

22 июля 2017 18:26
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Новости Венгрии. По словам Виктора Орбана, жители его страны опасаются, что приезжие не смогут интегрироваться в их общество из-за различий в культурах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венгрия фактически оказалась форпостом на пути мигрантов в Германию и другие экономически успешные страны ЕС.

Будапешт для защиты начал строительство заграждений на границе и временных лагерей. Но такие меры вызвали недовольство в Брюсселе. Кроме того, Еврокомиссия указала на то, что за два года Венгрия, Чехия и Польша вместе предоставили убежище единицам беженцев.

Премьер-министр Венгрии призвал выдворить всех нелегальных мусульманских мигрантов из Евросоюза-1

# Фотофакт # Скандал # Виктор Орбан

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