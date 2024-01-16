Прямой эфир

Премьер Эстонии: у Европы есть 3-5 лет, чтобы подготовиться к войне с РФ

16 января 2024 08:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас считает, что Европа должна быть готова к возможной «угрозе» со стороны России для восточного фланга НАТО в течение трех-пяти лет. Об этом пишет РИА Новости.

Она подчеркнула, что это зависит от единства позиции в отношении Украины. Также Каллас считает, что НАТО следует принять на вооружение стратегию «сдерживания» России.

Ранее немецкий таблоид Bild сообщил о возможности войны НАТО и России в 2025 году, на что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией отреагировали.

В Москве подчеркивают, что никакой угрозы для стран НАТО не существует, но ответит на действия, угрожающие ее интересам.

# Международная политика # Кая Каллас

Другие новости рубрики

Все новости
Протесты в Белграде – только репетиция госпереворота. Эксперты о сербских бунтах
16 января 2024 08:15

Протесты в Белграде – только репетиция госпереворота. Эксперты о сербских бунтах

Мэр Воронежа Кстенин: в городе ввели режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ
16 января 2024 07:50

Мэр Воронежа Кстенин: в городе ввели режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ

В Исландии вулканическая лава сошла на посёлок
16 января 2024 07:45

В Исландии вулканическая лава сошла на посёлок