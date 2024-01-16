Премьер Эстонии: у Европы есть 3-5 лет, чтобы подготовиться к войне с РФ

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас считает, что Европа должна быть готова к возможной «угрозе» со стороны России для восточного фланга НАТО в течение трех-пяти лет. Об этом пишет РИА Новости.

Она подчеркнула, что это зависит от единства позиции в отношении Украины. Также Каллас считает, что НАТО следует принять на вооружение стратегию «сдерживания» России.

Ранее немецкий таблоид Bild сообщил о возможности войны НАТО и России в 2025 году, на что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией отреагировали.

В Москве подчеркивают, что никакой угрозы для стран НАТО не существует, но ответит на действия, угрожающие ее интересам.