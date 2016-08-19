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Предвыборная гонка в США: в пяти городах страны появились статуи обнаженного Дональда Трампа

19 августа 2016 11:45
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Новости США. Кто меньше расстроит электорат. Под таким девизом идет предвыборная гонка в США, где и Клинтон и Трамп заметно оскандалились за последнее время. Так,  республиканцы потребовали бывшую первую леди вернуть деньги от иностранных спонсоров. Их одна из самых влиятельных женщин мира уже использовала для собственного продвижения. Причем самые крупные суммы поступили от миллиардеров из Саудовской Аравии и Украины.

И пока Клинтон выбрала тактику отмалчивания, ее сторонники нанесли по Трампу ответный удар. Статуи обнаженного миллиардера появились в пяти городах страны. Акция под названием «А король-то голый» собрала прессу и огромную массу желающих сфотографироваться с искусственным Трампом, который сделал вид, что про рукотворные монументы имени себя и не слыхал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы в США

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