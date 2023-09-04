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Представитель ЕС Стано призвал РФ вернуться к зерновой сделке

04 сентября 2023 13:17
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Представитель ЕС по вопросам внешней политики Петер Стано настоятельно попросил Россию возобновить сотрудничество в рамках Черноморской зерновой инициативы, пишет РИА Новости.

Генсек ООН Антониу Гутерриш адресовал министру иностранных дел России Сергею Лаврову соответствующее письмо с предложениями о возвращении к зерновому соглашению. От российской стороны не последовало никакого комментария. Лавров отметил, что Россия вернется к рассмотрению зерновой сделки, как только все пункты российско-ООНовского меморандума начнут выполняться.

Сообщалось, что российский лидер Владимир Путин рассчитывает переговорить по данному поводу с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Договор о поставках зерна истек 18 июля, и российская сторона уведомила Турцию, Украину и ООН о нежелании его продления.

 

# Международная политика # Антониу Гутерриш

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