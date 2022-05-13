«Правящие партии испугались народа». В Риге запретили митинг против произвола властей

Но в связи с запретом Русский союз латышей, выступивший организатором митинга, призвал людей не выходить на Ратушную площадь. Комментируя свое решение, власти Риги сослались на службу безопасности, где сообщили о готовящихся 13 мая провокациях. Известно, что организаторы уже оспорили принятый запрет. Но реакции пока нет.

Мирослав Митрофанов, депутат Рижской думы:

Это поражение демократии в Латвии, страна была бедной, но относительно свободной. Нынешний запрет – это переход к нищей, отсталой национальной диктатуре. С другой стороны, запретив наш митинг, власть однозначно проиграла. Правящие партии испугались народа. Правительство боится услышать в лицо, что оно жалкое и преступное, к тому же аморальное. Эта аморальность проявилась в уничтожении свежих цветов, уложенных заботливыми руками простых людей у памятника Освободителям. На данный момент ясно, что в заявленное время митинг мы провести не сможем, подставлять людей под полицейские дубинки нельзя.

В 2022 году власти Латвии запретили своим жителям помнить. Мероприятия в честь Дня Победы около советских памятников даже не планировались. А в СМИ звучали открытые угрозы тем, кто придет 9 Мая возлагать цветы. Но в священную дату многие жители Риги пришли к мемориалу Освободителям. Уже на утро по приказу латвийских властей все принесенные букеты убрали бульдозером. Ответом на это стало новое массовое возложение – уже через несколько часов мемориал снова утопал в цветах. В отношении людей, пришедших к памятнику, возбуждены уголовные дела. А сейм Латвии в срочном порядке рассмотрит вопрос о сносе памятника Освободителям Риги и Советской Латвии.