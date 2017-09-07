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Правительство Каталонии подписало указ о проведении референдума о независимости 1 октября

07 сентября 2017 06:47
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Новости Испании. Каталония сделала еще один шаг на пути к независимости. Председатель правительства испанской автономии подписал указ о проведении референдума. Его назначили на 1 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Каталонии подписало указ о проведении референдума о независимости 1 октября-1

Против его проведения выступают оппозиция в парламенте Каталонии, ведущие партии Испании и правительство страны. Премьер-министр Мариано Рахой намерен оспорить указ в Конституционном суде и уже запросил заключение Государственного совета по поводу этого документа.

# Референдум

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