Правительство Каталонии подписало указ о проведении референдума о независимости 1 октября

Новости Испании. Каталония сделала еще один шаг на пути к независимости. Председатель правительства испанской автономии подписал указ о проведении референдума. Его назначили на 1 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Каталония сделала еще один шаг на пути к независимости. Председатель правительства испанской автономии подписал указ о проведении референдума. Его назначили на 1 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Против его проведения выступают оппозиция в парламенте Каталонии, ведущие партии Испании и правительство страны. Премьер-министр Мариано Рахой намерен оспорить указ в Конституционном суде и уже запросил заключение Государственного совета по поводу этого документа.